Rekord-Sprung ins Ungewisse

Jetzt heißt es starke Nerven bewahren. Aufgrund einer Schlechtwetterfront wurde der Rekordsprung von Felix Baumgartner auf Dienstag verschoben. Am Wochenende sind Nieselregen und tiefe Wolken angesagt. Auch am Montag ist der Wind noch zu stark. Hält die Wetterprognose, wird der 43-jährige Salzburger am Dienstag zu seinem größten Abenteuer aufzubrechen: Er will vier Weltrekorde aufstellen – Baumgartner soll als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrechen; weiters will er die höchste bemannte Ballonfahrt (36.576 Meter), den höchsten Fallschirmsprung und den längsten freien Fall absolvieren. Das sind die wichtigsten Details und Fragen zum Rekordsprung.

Was genau passiert am Dienstag? Zwei Stunden vor dem geplanten Aufstieg wird Baumgartner seinen Druckanzug anziehen und atmet reinen Sauerstoff. Dann steigt er in die Kapsel ein. Der 850.000 Kubikmeter große Heliumballon wird die Kapsel in drei Stunden bis in die geplante Höhe von 36,5 Kilometer bringen. Dort öffnet Baumgartner die Türe, steigt auf die davor liegende Plattform und springt ab.

Wie lange wird der freie Fall dauern? Nach ca. 30 Sekunden soll der Salzburger Schallgeschwindigkeit, also mehr als 1100 km/h, erreichen. 5,30 Minuten wird er im freien Fall sein, ehe er in einer Höhe von 4000 Meter den Fallschirm öffnen soll.

Springt Baumgartner jetzt sicher am Dienstag? Nein. Erst 24 Stunden vor einem Start kann " Red Bull Stratos"-Meteorologe Don Day eine 90-prozentige Prognose geben. Acht Stunden davor muss feststehen, ob der große Tag gekommen ist – so lange braucht es, bis zehn in Schutzanzüge gekleidete Team-Mitglieder mit Baumwollhandschuhen den 55 Stockwerke hohen Heißluftballon in Position bringen.

Wovon hängt ein Start ab? Entscheidend ist das Wetter. Es gibt drei Bedingungen: kein Wind, kaum Wolken und gute Sicht. Auf dem Boden darf der Wind nicht stärker als drei km/h sein, damit der äußerst dünne Heißluftballon nicht beschädigt wird. Mit einer Stärke von 0,002 cm ist das Material zehn Mal dünner als ein Plastiksackerl. Bei hoher Luftfeuchtigkeit würden Wassertropfen auf dem Riesenballon zu einer Last von Hunderten Kilo werden.

Wie steuert Baumgartner den Ballon? Gar nicht. "Einen Ballon kann man nicht lenken, nur die Höhe kann der Pilot steuern", sagt Andreas Simoner von Mostviertel Ballooning. Die Flugbahn wird also durch den Wind bestimmt.

Welche Gefahren birgt die Ballonfahrt in die Stratosphäre? Explosionsgefahr droht keine, weil Helium nicht brennbar ist. Tritt aber nach dem Start unterhalb von 300 Metern ein Problem auf, könnte Baumgartner keinen Notausstieg machen, weil sich der Fallschirm noch nicht öffnen würde. Die größte Gefahr sieht Ballon-Experte Simoner beim Aufstieg durch die Troposphäre in 10.000 Meter Höhe, wo im Jetstream starke Winde üblich sind. "In dieser Phase ist der Ballon noch unstabil und unförmig, wie eine Qualle." Turbulenzen könnten den Ballon zerreißen.