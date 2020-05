"Reinigendes Feuer" für Armstrong

Die Briten sind bekannt für seltsame Bräuche und ihren zuweilen tiefschwarzen Humor. Beides zusammen wird am Samstag im 8000-Einwohner-Dorf Edenbridge in der Grafschaft Kent zu sehen sein: Die örtliche Bonfire Society wird wie üblich des gescheiterten Attentats von Guy Fawkes gedenken, der am 5. November 1605 versucht hatte, das englische Parlament in die Luft zu jagen, aber verraten und zum Tode verurteilt wurde.

Das vereitelte Attentat wird mit einer Prozession durch den Ort gefeiert, mit einem Feuerwerk – und als Höhepunkt wird eine zehn Meter hohe Guy-Fawkes-Figur (dessen Antlitz heute die Masken der Internet-Aktivisten von " Anonymous" ziert) mit allerlei Feuerwerksmaterial in die Luft gejagt. Nun haben es sich die Leute von Edenbridge seit einigen Jahren zum Brauch gemacht, neben Fawkes eine zweite Figur zu malträtieren, und so kommt heuer Lance Armstrong zur zweifelhaften Ehre. Eine Art Fernerfahrung in Sachen Fegefeuer.