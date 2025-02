Regierungsprogramm: Mehr Bewegung für Kinder, professionellerer Sport, Stadionpläne

So bekennt sich die künftige Regierung etwa zum Ausbau der täglichen Bewegungseinheit für Schulkinder, öffentliche Sportstätten sollen weiter geöffnet werden für Sportvereine. Und noch mehr, die Verantwortlichen bekräftigen, dass künftig zwei von drei Kindern einem Sportverein angehören sollen, besonderer Fokus auf Mädchen.

"Skination Nummer eins" und Nationalstadion

Besondere Freude drückt etwa ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer gegenüber dem KURIER über das Bekenntnis zum Wintersport im Regierungsprogramm aus. „Skination Nummer eins“ wolle man sein, steht dort. Die Rettung der Schulsportwochen, insbesondere der Wintersportwochen steht explizit im Programm. Es bleibe abzuwarten, wieviel von den Plänen umgesetzt werde, man könne im Sport "mit überschaubaren Mitteln viel bewegen", so Scherer.

Neben Plänen für weitere arbeitsrechtliche Regelungen für Sportlerinnen und Trainer ist noch ein Thema ins Auge gestochen: Im Rahmen eines angedachten Sportinfrastrukturkonzeptes sollen nicht nur Hallen (insbesondere Schwimmhallen) und andere Sportstätten saniert bzw. errichtet, sondern auch der Bau eines multifunktionalen Nationalstadions geprüft werden. Offen bleibt dabei allerdings, wie die etwaige Finanzierung aussehen würde.

In der Sportunion freut man sich unter anderem über die geplante Neuausrichtung der Sportförderung: "Die Entwicklung der Sportförderung in Richtung Leistungsvereinbarungen stärkt die Rolle der Verbände als aktive Leistungserbringer anstelle reiner Fördernehmer – ein wichtiger Schritt für eine effiziente und zukunftsorientierte Sportlandschaft in Österreich", sagt Sportunion-Vorstand Peter McDonald.