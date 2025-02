Alarm: Mehrbelastung der Lotterien bringt Sport ins Wanken

Bekanntgewordene Pläne aus dem Kreis der Regierungsverhandler sorgen in weiten Teilen des österreichischen Sports für Entsetzen. Nachdem Vorstände der Casinos Austria und der Österreichischen Lotterien in einem Schreiben an die Regierungsverhandler von ÖVP und SPÖ vor den weitreichenden Folgen gewarnt haben, die Unternehmensgruppe zusätzlich mit einem dreistelligen Millionenbetrag zu belasten, schrillen im organisierten Sport die Alarmglocken.

Hans Niessl, als Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria oberster Interessenvertreter des Sports in Österreich: „Das wäre wohl das Ende des Sport-Sponsorings in vielen Bereichen mit dramatischen Auswirkungen für den Sport, insbesondere für den Behindertensport, die Special Olympics, die Sportler:innen der Sporthilfe und viele andere Sportverbände und Sportinstitutionen, die von dieser Unternehmensgruppe seit vielen Jahren in Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung unterstützt werden.

Niessl weiter: "Sollte diese Idee in die Umsetzung kommen, wäre der Schaden für die Republik weit größer als die zu erwartende Mehr-Einnahme. Vom Spitzen- bis zum Breitensport, vom Schulsport bis zum Behindertensport würde vieles ins Wanken geraten. Und nicht zuletzt wäre dies auch ein schweres Foul an den rund 580.000 ehrenamtlich Tätigen, die ihre Freizeit dafür aufwenden, um Menschen in diesem Land in Gemeinschaft in Bewegung zu bringen. Wer an dieser Schraube in die falsche Richtung dreht, erhöht schlussendlich auch die Kosten des Gesundheitssystems. Das kann nicht gewollt sein. Hier wurde eine Idee geboren, ohne die Konsequenzen zu bedenken!“

Auch das ÖOC meldete zu Wort. Eine Mehrbelastung der Unternehmensgruppe hätte weitreichende Folgen für den olympischen Sport und würde eine zentrale Säule des heimischen Sports ins Wanken bringen, heißt es in einer Aussendung.