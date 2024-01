Red Bull plant Einstieg im Straßenradsport im großen Stil

Red Bull will die Mehrheit am deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe übernehmen. Eine dementsprechende Zusammenschlussanmeldung ging Ende Dezember bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ein, wie diese am Dienstag auf ihrer Website bekanntgab.

Demnach will der Salzburger Konzern 51 Prozent an der RD pro cycling GmbH & Co. KG sowie der RD Beteiligungs GmbH, der Eigentümerin des professionellen Straßenradsportteams BORA-hansgrohe, übernehmen.