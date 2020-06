Rang 15 für Mountainbikerin Osl

Mit zwei blutenden Knien, einem aufgeschundenen Ellenbogen und tief enttäuscht stand Elisabeth Osl im Ziel. Der Tirolerin war genau das passiert, was sie hatte vermeiden wollen: ein Sturz. Genauer gesagt gleich zwei Stürze in der ersten Runde. "Ich bin sehr gut gestartet", sagte die 26-Jährige. "Aber dann hat mich eine ein bisserl unfair geschnitten und ich bin geflogen. Beim zweiten Sturz war ich dann selber schuld." Osls Hoffnungen auf eine bessere Platzierung als in Peking 2008 (11.) waren dahin, unter 30 Fahrerinnen belegte sie nach 1:36:47 Stunden Rang 15. Die Olympiasiegerin heißt Julie Bresset (23) und kommt aus Frankreich. Die bereits 40-jährige Titelverteidigerin Sabine Spitz aus Deutschland vergab mit einem Sturz ihre Siegchance und wurde Zweite. Bronze ging an Gould, nämlich an Georgia Gould aus den USA.