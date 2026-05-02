Trainerlegende Krueger hat Parkinson: „Die Krankheit ist unheilbar“

Der frühere Schweizer Eishockey-Teamchef Ralph Krueger hat öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Parkinson erkrankt ist. Er habe im Herbst 2024 die Diagnose erhalten, sagte der 66-jährige Deutsch-Kanadier mit Schweizer Staatsbürgerschaft im Interview mit CH Media.

Krueger war als Trainer auch in Österreich aktiv und sorgte für einen der größten Triumphe im österreichischen Eishockey, als er 1998 mit der VEU Feldkirch die European Hockey League gewann – die Liga war damals vergleichbar mit der UEFA Champions League. Bis Jänner 2026 war er Aufsichtsratsvorsitzender beim Fußball-Bundesligisten Wiener Austria.

„Die Krankheit ist unheilbar. Das ist ein Grund, warum ich mich noch stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe“, erklärt Krueger. „Ich spreche zum ersten Mal darüber. Es ist ein großer Schritt für mich.“ Genaue Prognosen über den Verlauf der Krankheit seien nicht möglich, aber die Symptome könnten gelindert werden, zum Beispiel mit Sport.

Nach und nach habe er durch „eine sehr gute Betreuung und durch meine Familie gelernt, zu akzeptieren, dass diese Krankheit nun ein Teil von mir ist.“ Er könne aber kontrollieren, wie er darauf reagiere.