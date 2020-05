Rafael Nadal wärmte sich im Doppel auf

Rafael Nadal ist wieder da. Nach seiner langwierigen Knieverletzung und anschließender Erkrankung feierte der 26-jährige Spanier nach sieben Monaten Pause in Viña del Mar ( Chile) ein Comeback. Gemeinsam mit dem Argentinier Juan Monaco stellte er sich für eine Doppelpartie auf den Platz und besiegte die Tschechen Lukas Dlouhy und Frantisek Cermak nach 65 Minuten mit 6:3, 6:2.

Der Weltranglisten-Fünfte, der seit seiner Zweitrundenniederlage in Wimbledon gegen den Tschechen Lukas Rosol kein offizielles Match gespielt hatte, war mit seiner Rückkehr zufrieden: „Es fühlt sich toll an, wieder spielen zu können. Und ich bin froh, dass ich gemeinsam mit Monaco in dieser großartigen Atmosphäre spielen darf.“ Der 26-Jährige, der Mittwochnacht (MEZ) im Einzel auf den Argentinier Federico Delbonis traf, merkte aber auch an, dass es „weniger aggressiv und fordernd“ sei, im Doppel zu spielen.

Nach Viña del Mar wird der siebenfache French-Open-Champ bei den Sandplatzturnieren in São Paulo (ab 11. Februar) und Acapulco (ab 25. Februar) starten.