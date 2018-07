Ö-Tour: Ein Niederösterreicher fährt am Glockner hoch hinaus

Der Niederländer wird wie 2017 Glocknerkönig, der Niederösterreicher bleibt Gesamtzweiter. Prinzipiell ist ja jede Etappe einer Österreich-Rundfahrt eine Königsetappe, wenn die Großglockner-Hochalpenstraße im Programm steht. Heuer ist das alles freilich gar nicht so einfach, denn die 70. Auflage der Traditionsveranstaltung ist voll von schwierigen Tagen. Am Mittwoch jedenfalls war’s wieder einmal so weit, von Matrei über Felbertauern und Zell am See ging es hinauf zum Fuschertörl, und wer am Morgen früh genug dran war, durfte sich sogar an einem Graupelschauer auf 2430 Metern erfreuen.

Ansonsten wurde das verbliebene Feld ordentlich geduscht im Pinzgau, 127 der ursprünglich 138 Teilnehmer gingen in den fünften Tag. Eine 13-köpfige Spitzengruppe hatte sich im Anstieg zum Felbertauern abgesetzt, mit dabei Matthias Krizek von Felbermayr-Simplon Wels (später Sieger der ersten Sprintwertung des Tages) und Marcel Neuhauser von Tyrol Cycling (Sieger der zweiten Sprintwertung).