Übereifriger Polizist bringt Tour-Sieger Froome zu Fall

Enttäuschung statt Tour-Rekord, Kampf um Rang drei statt Triumphfahrt gen Paris: Für den viermaligen Champion des „Grande Boucle“ geht es nur noch um Schadensbegrenzung und Helferdienste für den Teamkollegen und neuen Tour-König Geraint Thomas. „Der Absturz“, titelte das Fachblatt L'Équipe am Donnerstag neben einem Foto vom Vortag, das Froome in Leidenspose zeigt, wie er am entscheidenden, letzten Berg der 17. Etappe seine Rivalen um das Gelbe Trikot ziehen lässt.