Ein Mexikaner ist der große Held bei der Tour of Austria

Es wird dann nichts mit dem ersten österreichischen Gesamtsieg bei der Tour of Austria seit 2013 (Riccardo Zoidl). Felix Großschartner musste nach dem vorletzten Teilstück das Leadertrikot ausziehen, das der Oberösterreicher seit dem ersten Tag getragen hatte.

Neuer Leader ist Großschartners UAE-Teamkollege Isaac del Toro , der bereits den dritten Etappensieg in Serie feierte und eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass er der stärkste Fahrer bei dieser Tour of Austria ist. Der 21-jährige Mexikaner hatte heuer bereits mit dem zweiten Rang beim Giro d'Italia aufgezeigt.

In der Gesamtwertung fiel der Oberösterreicher an die zehnte Stelle zurück.

Es war eine spektakuläre Etappe von Innsbruck ins 2.000 Meter hoch gelegene Kühtai . Nicht nur Tausende Radfans säumten die Bergstraße, auch Kühe und Pferde ließen sich am Straßenrand blicken.

Die Schlussetappe findet am Sonntag in Feldkirch statt. Dort wird Isaac del Toro als erster mexikanischer Gesamtsieger der Tour of Austria ins Ziel rollen.