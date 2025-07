Sekundenkrimi bei der Tour de France: Ein neuer Mann im Gelben Trikot

Tadej Pogacar trug das Gelbe Trikot nur eine Etappe lang - vorerst zumindest. Nachdem der Titelverteidiger am Mittwoch im Zeitfahren die Führung bei der Tour de France übernommen hatte, war er 24 Stunden später den ersten Platz schon wieder los.

Der Niederländer gehörte einer Spitzengruppe an, der Topfavorit Pogacar keine große Beachtung schenkte. Der Slowene wird noch früh genug wieder in Gelb sein.

Auf der sechsten Etappe von sorgte Ben Healy für einen Husarenritt. Der Ire setzte 40 Kilometer vor dem Ziel zur Flucht an und feierte seinen ersten Sieg bei der Tour de France.

Felix Gall kam am Donnerstag zeitgleich mit Tadej Pogacar und den anderen Stars als 16. ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von viereinhalb Minuten weiter an der 18. Stelle.

Am Freitag warten von Saint-Malo nach Mûr de Bretagne 194 Kilometer samt einem steilen Schlussanstieg.