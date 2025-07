Felix Gall vor dem Mont Ventoux: „Es wird einen großen Kampf geben“

… den legendären Berg: Meine Erinnerungen an den Mont Ventoux sind nicht so toll. Ich bin den einmal vor drei Jahren in einem Rennen gefahren. Es war extrem heiß und meine Form war nicht gut. Aber ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Die Stimmung ist ganz speziell. Es wird einen großen Kampf geben, viele Fahrer werden es versuchen. Aber wahrscheinlich wird das UAE-Team rund um Pogacar kontrollieren. Denn ein Sieg da oben ist extrem prestigeträchtig.

… seine Form: Es ist alles im grünen Bereich. Die Erholung nach harten Tagen ist eine meiner Stärken. Aber es steht die härteste Woche noch bevor. Es kann in alle Richtungen noch viel passieren. Am Samstag habe ich einen guten Tag gehabt, mit solchen Beinen ist viel möglich. Aber ich kann auch einmal einen schlechten oder durchschnittlichen Tag haben. Da muss ich es dann nach hinten absichern. Auf einer Etappe auf den Col de la Loze werden die Abstände groß sein. Ich werde kein sehr großes Risiko nehmen. Wenn ich einen guten Tag habe, werde ich es eher erst auf dem Schlussanstieg probieren und nicht vorher.