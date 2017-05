Die Tour de France wechselt bei ihren Startorten zwischen Heimat und Ausland. Heuer geht der "Grand Depart" am 1. Juli in Düsseldorf in Szene, 2018 erfolgt der Auftakt in der Vendee im Westen Frankreichs und 2019 starten die Radprofis in Brüssel in das bedeutendste Etappenrennen. Damit soll Eddy Merckx gewürdigt werden, der 50 Jahre zuvor seinen ersten von insgesamt fünf Siegen gefeiert hatte.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Brüssel gaben die Tour-Veranstalter gemeinsam mit der Stadt Brüssel den Vertragsabschluss für 2019 bekannt. "Wir wollen zeigen, dass Brüssel mehr ist als eine Verwaltungsstadt", sagte Bürgermeister Yvan Mayeur. Tour-Direktor Christian Prudhomme pries Merckx als den größten Radprofi.

Brüssel war schon 1958 Startort der Tour gewesen. 2019 wird übrigens das Gelbe Trikot bei der 106. Auflage sein 100-Jahr-Jubiläum erleben.