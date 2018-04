Schlussstrich für Armstrong, ungewisse Zukunft für Froome

Als der Texaner für das Team US Postal fuhr, erhielt sein Rennstall gut 32 Millionen Dollar von der amerikanischen Post, weshalb das Justizministerium den Prozess wegen Betrugs angestrengt hatte. Floyd Landis schloss sich dem Verfahren an, er hatte bereits den Kronzeugen gegeben. Wäre der Prozess zustande gekommen und Armstrong verurteilt worden, hätte der 42-Jährige ein Viertel des Streitwerts erhalten – mehr als 20 Millionen Euro. Brauchen würde Landis das Geld freilich nicht: Seit 2016 ist er in Denver (Colorado) als Unternehmer tätig, seine Firma Floyd’s of Leadville stellt Cannabisprodukte her – und hat sogar eine Zulassung der Welt-Anti-Doping-Agentur.

Und Lance Armstrong? Der ist froh, „dass ich mich wieder den vielen großartigen Dingen in meinem Leben widmen kann – meinen fünf Kindern, meiner Ehefrau, meinem Podcast, spannenden Buch- und Filmprojekten, meiner Arbeit als Krebs-Überlebender und meiner Leidenschaft für den Sport und Wettkampf“.

Letztere wird freilich durch Armstrongs Vergangenheit gebremst: Als ihn die Organisatoren der Flandern-Rundfahrt Ende März eingeladen hatten, brach ein Sturm der Entrüstung los, der David Lappartient, den Präsidenten des Radsport-Weltverbandes, auf den Plan rief. Schließlich sagte der Texaner aus „familiären Gründen“ ab.

Ausgestanden ist das Dauerthema Doping noch lange nicht, wie der aktuelle Skandal um den Biathlon-Weltverband zeigt. Irgendwann in näherer Zukunft wird wohl auch klar sein, was nun mit dem vierfachen Tour-de-France-Sieger Chris Fromme passiert, der im vergangenen September bei der Spanien-Rundfahrt mit viel zu viel Salbutamol in seinem Körper erwischt worden ist.