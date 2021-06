Radsport: Österreicherin Irina Sadovnik holte BMX-EM- und WM-Gold

Die in Wien lebende Kärntnerin Irina Sadovnik hat am Dienstag bei den BMX-Weltmeisterschaften in Montpellier in der Disziplin BMX Flatland die Goldmedaille geholt. Erst wenige Tage davor war die 37-Jährige in Bochum Europameisterin geworden, danach per Auto nach Frankreich gefahren. "Es ist einfach nur großartig gelaufen", sagte Sadovnik. Im nicht-olympischen Flatland absolvieren die Athleten auf einer kreisförmigen Bühne verschiedenste Balance-Tricks auf ihren BMX-Rädern.