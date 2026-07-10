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Sport

Mühlberger verteidigte die Gesamtführung bei der Ö-Tour

Der US-Amerikaner Powless gewann den Bergaufsprint nach St. Johann/Alpendorf. Gregor Mühlberger behält das Führungstrikot.
10.07.2026, 15:25

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Gregor Mühlberger wird von seinen Teamkollegen unterstützt.

Gregor Mühlberger verteidigte seine Führung im Gesamtklassement der Tour of Austria erfolgreich. Der im Trikot des Nationalteams radelnde Niederösterreicher kam am Freitag auf der 3. Etappe nach 189,5 km von Lienz über Mittersill nach St. Johann im Pongau als 20. mit dem Hauptfeld ins Ziel. Der Tagessieg im Bergaufsprint zweier Ausreißer hinauf ins Alpendorf ging an den US-Amerikaner Neilson Powless vor dem Spanier Igor Arrieta. Dritter wurde der Schweizer Jan Christen.

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Bester Österreicher wurde der österreichische Meister Michael Gogl als Sechster. Am Samstag warten 170,5 km und 2.325 Höhenmeter in der Pyhrn-Priel-Region mit Start und Ziel in Steyr. Die Österreich-Radrundfahrt endet am Sonntag nach fünf Etappen vor dem Burgtheater in Wien.

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