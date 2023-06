Kiesenhofer souverän zur Titel-Revanche, Gamper mit Sieg-Premiere

Einige starke Auslandsprofis wie Titelverteidiger Felix Großschartner oder Gampers Teamkollege Patrick Konrad waren einen Tag vor dem Straßenrennen um die Meisterehren im Mostviertel nicht am Start.

Der Zeitfahrtitel bei den Frauen ging an Anna Kiesenhofer. Die Olympiasiegerin aus dem Israel-Team holte sich fast eine Minute vor Christina Schweinberger ihren im Vorjahr an die Tirolerin verlorenen Titel wieder zurück. Für die 32-jährige Niederösterreicherin ist es der bereits vierte ÖM-Erfolg im Zeitfahren. Rang drei ging an Anna Kofler.