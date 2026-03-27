Nur einer war besser: Rad-Star Felix Gall in Spanien bärenstark

Felix Gall präsentiert sich bei der Katalonien-Rundfahrt in exzellenter Verfassung. Auf der fünften Etappe des Klassikers von La Seu d'Urgell nach La Molina/Coll de Pal stellte der Osttiroler einmal mehr seine Kletter-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis und landete auf dem zweiten Platz.

Auf der Königsetappe präsentierte sich Felix Gall bärenstark und musste nur dem Dänen Jonas Vingegaard den Vortritt lassen. Der Tour-de-France-Sieger von 2022 und 2023 hatte im Ziel 51 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Sarah Meyssonnier Felix Gall startet heuer beim Giro d' Italia