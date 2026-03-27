Sport

Nur einer war besser: Rad-Star Felix Gall in Spanien bärenstark

Felix Gall wurde auf der Königsetappe der Katalonien-Rundfahrt hinter dem zweifachen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard Zweiter und ist auch in der Gesamtwertung auf Rang 2.
Christoph Geiler
27.03.2026, 19:17

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Felix Gall präsentiert sich in Topform

Felix Gall präsentiert sich bei der Katalonien-Rundfahrt in exzellenter Verfassung. Auf der fünften Etappe des Klassikers von La Seu d'Urgell nach La Molina/Coll de Pal stellte der Osttiroler einmal mehr seine Kletter-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis und landete auf dem zweiten Platz.

Rad-Star Felix Gall hat seinen lästigen Begleiter abgeschüttelt

Auf der Königsetappe präsentierte sich Felix Gall bärenstark und musste nur dem Dänen Jonas Vingegaard den Vortritt lassen. Der Tour-de-France-Sieger von 2022 und 2023 hatte im Ziel 51 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher.

Felix Gall startet heuer beim Giro d' Italia

Felix Gall startet heuer beim Giro d' Italia

Vor vielen Stars

Felix Gall ließ etliche Stars wie Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose, Richard Carapaz oder Joao Almeida hinter sich.

In der Gesamtwertung liegt der Osttiroler ebenfalls hinter Vingegaard an der zweiten Position.

kurier.at, cg  | 

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