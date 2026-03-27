Nur einer war besser: Rad-Star Felix Gall in Spanien bärenstark
Felix Gall wurde auf der Königsetappe der Katalonien-Rundfahrt hinter dem zweifachen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard Zweiter und ist auch in der Gesamtwertung auf Rang 2.
Felix Gall präsentiert sich bei der Katalonien-Rundfahrt in exzellenter Verfassung. Auf der fünften Etappe des Klassikers von La Seu d'Urgell nach La Molina/Coll de Pal stellte der Osttiroler einmal mehr seine Kletter-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis und landete auf dem zweiten Platz.
Auf der Königsetappe präsentierte sich Felix Gall bärenstark und musste nur dem Dänen Jonas Vingegaard den Vortritt lassen. Der Tour-de-France-Sieger von 2022 und 2023 hatte im Ziel 51 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher.
Vor vielen Stars
Felix Gall ließ etliche Stars wie Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose, Richard Carapaz oder Joao Almeida hinter sich.
In der Gesamtwertung liegt der Osttiroler ebenfalls hinter Vingegaard an der zweiten Position.
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