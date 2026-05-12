Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Sport

Führungswechsel beim Giro: Ein Italiener schlüpft ins Rosa Trikot

Giulio Ciccone ist der neue Leader beim Giro d'Italia, Felix Gall ist auf Tuchfühlung.
Christoph Geiler
12.05.2026, 17:33

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Giulio Ciccone trägt das Rosa Trikot

Es gibt wohl niemandem im Fahrerfeld, der unglücklich darüber ist, dass der Giro d’Italia nun endlich in Italien angekommen ist. Die ersten drei Etappen in Bulgarien auf teils holprigen und verschmutzten Straßen waren turbulent verlaufen und forderten viele Sturzopfer.

Wilco Kelderman riss sich auf der zweiten Giro-Etappe den Hintern auf

Wilco Kelderman riss sich auf der zweiten Giro-Etappe den Hintern auf

10 Aufgaben

Vor dem Start zum vierten Teilstück in Kalabrien von Catanzaro nach Cosenza (138 Kilometer) musste mit Wilco Kelderman bereits der zehnte Fahrer vorzeitig aufgeben. Der Niederländer hatte großes Aufsehen erregt, weil er nach dem Massensturz auf der zweiten Etappe mit blankem Hintern ins Ziel gekommen war.

Giullermo Silva trug das Rosa Trikot zwei Etappen lang

Giullermo Silva trug das Rosa Trikot zwei Etappen lang

Führungswechsel

Am vierten Tag des Giro kam es zum erwarteten Führungswechsel. Guillermo Silva, der als erster Fahrer aus Uruguay das Klassement angeführt hatte, verlor auf dem 14 Kilometer langen Anstieg auf den Cozzo Tunno viel Zeit und musste das Rosa Trikot wieder ausziehen.

Neuer Leader ist der Italiener Giulio Ciccone, ein dritter Platz im Zielsprint reichte dem Lokalmatador, um sich die Gesamtführung zu sichern. Der Etappensieg ging an den Ecuadorianer Jhonatan Narvaez.

Sturzorgie beim Giro d'Italia: "Im Grunde bist du nur Passagier"

Fokus auf Etappe 7

Felix Gall gehörte der 40-köpfigen Spitzengruppe an und kam an der Seite seines österreichischen Teamkollegen Gregor Mühlberger zeitgleich mit dem Sieger im Ziel in Cosenza an. In der Gesamtwertung liegt er 10 Sekunden Leader Ciccone und damit auf Tuchfühlung.

Felix Gall beim Giro: Zwischen Erwartungsdruck und Podest-Träumen
Rad-Star Gall vor dem Giro: "Das Podium muss mein Ziel sein“

Für den Osttiroler ist der Auftakt in seinen zweiten Giro d’Italia wunschgemäß verlaufen. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten blieb Gall bislang vor einem Sturz verschont. Am Mittwoch wartet das Teilstück von Praia a Mare nach Potenza mit 4.000 Höhenmetern.

Auf der 7. Etappe steht am Freitag die erste Bergankunft am Blockhaus am Programm. „Da sieht man dann, wo jeder umgeht“, sagt Felix Gall.

Radsport Giro d'Italia
kurier.at, cg  | 

Kommentare