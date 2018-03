Der fünffache Radsport-Olympiasieger Bradley Wiggins soll nach einem britischen Parlamentsbericht eine leistungssteigernde Substanz dazu genutzt haben, die Tour de France 2012 zu gewinnen. Damit habe er zwar nicht gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen, wohl aber gegen die Prinzipien seines Rennstalls Sky, heißt es in dem am Montag in London veröffentlichten Bericht über den Kampf gegen Doping.

Der heute 37-jährige Brite hatte vor der Tour 2012 eine Ausnahmegenehmigung erhalten, wegen schweren Asthmas das Mittel Triamcinolon einzunehmen. Wiggins habe die Genehmigung jedoch dazu missbraucht, den Arzneistoff zur Steigerung seiner Leistungsfähigkeit bei der Tour de France einzusetzen, schreiben die Parlamentarier in ihrem Bericht. Möglicherweise hätten auch andere Profis aus dem Team Sky, die Wiggins bei der Tour unterstützten, das Mittel genommen - und zwar in der Vorbereitung auf die Rundfahrt.

Sky und Wiggins wiesen die Vorwürfe in schriftlichen Stellungnahmen scharf zurück. Wiggins war 2012 der erste Brite in der Geschichte der Tour de France, der das Etappenrennen gewann.

Das Arzneimittel Triamcinolon wird normalerweise dazu genutzt, diverse Allergien, entzündliche und rheumatische Erkrankungen zu behandeln. "(Im Fall Wiggins) war der Zweck nicht eine Behandlung aus medizinischer Notwendigkeit, sondern seine gewichtsbezogene Leistung vor dem Rennen zu verbessern", heißt es in dem Bericht. "Dies bedeutet keinen Verstoß gegen die Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA)", räumten die Parlamentarier ein. "Aber damit wurde eine ethische Grenzlinie überschritten, die (der Teamchef) David Brailsford für die Profis des Teams Sky selbst gezogen hatte."

Wiggins betonte, die Erhebung der Anschuldigungen sei traurig. "Menschen können beschuldigt werden, Dinge getan zu haben, die sie nie getan haben und die dann als Tatsachen betrachtet werden", twitterte der Brite. "Ich weise die Behauptung entschieden zurück, jegliches Medikament ohne medizinische Notwendigkeit eingenommen zu haben."

I find it so sad that accusations can be made, where people can be accused of things they have never done which are then regarded as facts. I strongly refute the claim that any drug was used without medical need. I hope to have my say in the next few days & put my side across.