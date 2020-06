Drei Wochen Stress für drei Österreicher

Am Freitag biegt die Karriere von Riccardo Zoidl um die nächste Kurve: Im nordirischen Belfast wird der Oberösterreicher dann für sein Team Trek erstmals an einer der drei großen Landesrundfahrten teilnehmen. Heuer wird der Giro d’Italia mit einem Teamzeitfahren in Belfast eröffnet, danach folgen eine Etappe in Nordirland und eine in Irland, ehe es am Dienstag kommender Woche in Italien weitergeht.

"Ich muss die erste Woche überstehen", weiß Zoidl. Nach seinem Schlüsselbeinbruch Anfang März zeigte der 26-Jährige in den letzten Tagen als Gesamtzwölfter der Tour de Romandie, dass er schon fast wieder der alte ist. Und er hat weiter an seinem Standing innerhalb der Luxus-Mannschaft gearbeitet – mit den luxemburgischen Schleck-Brüdern und dem Schweizer Ausnahmekönner Fabian Cancellara hat die Mannschaft gleich drei Asse von Welt. Seit heuer ist das einst luxemburgische Team mit amerikanischer Lizenz unterwegs, offiziell als Trek Factory Racing, der Sitz wurde nach Belgien verlegt.

"Ich will so gut wie möglich in den Giro hineinschnuppern", umreißt Zoidl seine Planung, "Erfahrung sammeln – und mir eine schöne Bergetappe suchen." Eine Fahrt ins Rampenlicht könnte der Wahl-Innsbrucker demzufolge am 17. oder 18. Mai in den Abruzzen probieren, eine Woche später im Piemont – oder aber in der Schlusswoche, wo es via Dolomiten Richtung Monte Zoncolan geht; die fast schon klassische Bergankunft im Dreiländereck Italien-Österreich-Slowenien steht am 31. Mai auf dem Fahrplan.