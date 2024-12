Bahnrad-Champions-League nach Horrorsturz abgebrochen

Ein schwerer Unfall mit der Deutschen Alessa-Catriona Pröpster und der Britin Katy Marchant führte zum Abbruch der Bahnrad-Champions-League in London. Die Sportlerinnen stürzten in voller Fahrt über die Bande in die Zuschauerränge. Der Veranstalter und der Weltverband UCI teilten am späten Samstagabend mit, dass neben den Fahrerinnen insgesamt vier Zuschauer medizinisch behandelt werden mussten. Marchant wurde mit Verdacht auf einen Unterarmbruch ins Spital gebracht.