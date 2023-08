Rad-WM: Valentina Höll auf bestem Weg zur Titelverteidigung

Downhill-Weltmeisterin Valentina Höll hat mit Bestzeit in der Qualifikation zum WM-Auftakt in Schottland ein klares Statement abgegeben. In der Vorausscheidung für das Rennen am Samstag war die mit ihrem Antreten fix qualifizierte Tirolerin in fünf Minuten Fahrzeit um 5,83 Sek. schneller als die zweitplatzierte Britin Tahnee Seagrave.

Andreas Kolb landete als Zweiter 0,78 Sek. hinter Titelverteidiger Loic Bruni (FRA). Auch für den Steirer scheint eine Medaille in Schottland in Griffweite.