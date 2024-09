Drama bei der Rad-WM: Athletin kämpft nach Sturz um ihr Leben

Die Rad-WM in Zürich wurde am Donnerstag von einem tragischen Zwischenfall überschattet. Die 18-jährige Schweizerin Muriel Furrer (18) zog sich bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Die U19-Fahrerin, die in ihrer Heimat als großes Talent gilt, befindet sich nach Angaben des Rad-Weltverbands Union Cycliste einem „sehr kritischen Zustand“.