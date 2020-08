Rad-ÖM: Ein 19-Jähriger narrt die Etablierten im Burgenland

Am Montag beginnt in der Bretagne die Straßen-EM mit dem Einzelzeitfahren, Österreichs Beitrag bei den Damen ist Anna Kiesenhofer, die sich am Samstag in überlegener Manier den Staatsmeistertitel in Lutzmannsburg gesichert hatte (14.30/live Eurosport).

Die 29-jährige Mathematikerin, im vergangenen Jahr EM-Fünfte, lebt seit 2017 in der Schweiz, arbeitet an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne und weiß trotz aller Kenntnisse nicht so recht, was sie sich in Plouay ausrechnen soll – es gab heuer einfach noch nicht genug Rennen. „Die Watt der Leistungen des Vorjahres sind aber noch da“, sagt die Niederösterreicherin. „Mal schauen, ob ich die Werte dann am Montag auch auf die Straße bringen kann.“sts