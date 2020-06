Rad-Gold für Winokurow

"Ich habe mich für andere Sieger schon mehr gefreut", sagte auch der Steirer Bernhard Eisel, der auf Rang 35 kam – und damit nicht glücklich war. "Wir sind auf einen Massensprint gefahren – und das ist’s nicht geworden. So einfach ist das", sagte er. Doch wer sind "wir"? "Mein Teamkollege Daniel Schorn und ich natürlich", sagte Eisel und musste dabei grinsen.

Denn vor dem Rennen hatte der 31-Jährige noch versprochen, "sicher nicht" für seinen Sky-Teamkollegen Cavendish zu fahren. Doch am Samstag reihte er sich in die britische Mannschaft vor Mark Cavendish ein. "Es hilft, wenn man gute Freunde im Peloton hat", schrieb dazu cyclingnews.com.

Die Begeisterung für das Rennen und die "Mission Gold" war in London und Umgebung enorm. Bereits um zehn Uhr am Vormittag pilgerten die Fans durch den Green Park am Buckingham Palace vorbei in Richtung The Mall. Dort picknickten Tausende an der Zielgeraden, um sechs Stunden später einen kurzen Blick auf die Fahrer werfen zu können. Knapp eine Million Menschen säumte die Rennstrecke.

"Gegen die Stimmung hier ist die Flandern-Rundfahrt ein Kindergeburtstag", sagte Daniel Schorn, der bei seiner ersten Olympia-Teilnahme auf Platz 80 kam. "Die Fans waren so laut, dass mir nach 200 Kilometern nur noch der Schädel gebrummt hat."

Die ganz große Party wurde ihnen aber versaut – durch Olympiasieger Alexander Winokourow.

Alexander Winokurow (KAZ/38 Jahre)

Geboren: 16. September 1973 in Petropawl/ Kasachstan

Größe/Gewicht: 1,76 m/69 kg

Aktuelles Team: Astana



Größte Erfolge:



Olympiasieger 2012 in London im Straßenrennen

Olympia-Zweiter 2000 in Sydney im Straßenrennen

Vuelta-Sieger 2006

WM-Dritter im Zeitfahren 2004 in Verona und 2006 in Salzburg

Sieger Dauphine Libere 1999

Sieger Deutschland-Tour 2001

Sieger Paris - Nizza 2002 und 2003

Sieger Amstel Gold Race und Tour de Suisse 2003

Sieger Lüttich-Bastogne-Lüttich 2005 und 2010

Vier Etappensiege bei der Tour de France



Winkokurow wurde 2007 ein Jahr wegen Blutdopings gesperrt. Er hatte am 24. Juli 2007 bei der Tour de France nach seinem Sieg im Zeitfahren in Albi einen Dopingtest nicht bestanden, weil er positiv auf eine Bluttransfusion getestet worden war.