Rad-Ass Tim Wafler überzeugt bei der U-23-EM mit Silber im Scratch

Der lange Weg zurück

Nach einer Diagnose des Pfeiffer'schen Drüsenfiebers im Oktober 2019 konnte Tim Wafler knapp eineinhalb Jahre nicht trainieren und hatte einen schweren Weg zurück an die Spitze. „Ich habe traurige Abende auch gehabt, wo ich nicht gewusst habe, ob es wieder so wird wie es einmal war. Es war wirklich sehr hart, aber ich habe immer daran geglaubt, dass es noch was werden kann. Es war auch dieses Jahr nicht perfekt, das Dusika-Stadion wurde abgerissen, ich hatte einige Verletzungen, wir mussten im Training immer wieder improvisieren. Jetzt stehe ich da wie damals, und das ist echt super cool“, schilderte Wafler seinen Weg zurück.

Hinter dem Erfolg steht natürlich auch ein grandioses Team. „Ich habe so wundervolle Menschen hinter mir. Meine Familie, meine Freunde und natürlich meine Sponsoren und Ausrüster, die immer an mich geglaubt haben. Da möchte ich mich herzlich bedanken“, erzählte der 20-jährige Heeresportler, der am Montag noch das olympische Omnium bei der EM bestreiten wird.