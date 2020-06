4800 Kilometer reine Kopfsache

Am 10. Juni geht es wieder los, Christoph Strasser ist seit letztem Jahr der Rekordhalter mit sieben Tagen, 22 Stunden und elf Minuten. Durchschnittstempo: 25,297 Stundenkilometer. Heuer bestreitet er seinen Saisonhöhepunkt ohne Vorbereitungsrennen, der geplante Zweier-Bewerb in Slowenien fiel einer Schulterverletzung seines Partners zum Opfer. "Es kann sein, dass es besser so ist", sagt der 31-jährige Obersteirer und verweist auf den dreifachen RAAM-Sieger Wolfgang Fasching: "Er war immer dann am besten, wenn er wenig trainiert hatte."

Seit Dienstag ist Strasser in Kalifornien, ebenso sein Betreuerteam. Elf Menschen kümmern sich um ihn, verteilt auf zwei Minivans und ein Wohnmobil. Strasser kündigt ihnen über Funk die Pausen immer mit 15 Minuten Vorlaufzeit an. "Das ist dann fast wie ein Boxenstopp in der Formel 1", jeder Handgriff sitzt: Während er sich erleichtert, wird das Rad gewartet, der Akku für das Funkgerät getauscht, ihm werden neue Handschuhe angezogen, und, und, und – "alles zusammen dauert eine Minute."

Anders als Kollegen bei Tour de France oder anderen "normalen" Bewerben sind die Extremradler keine Im-Sattel-Pinkler, "sonst würden sich Keime im Schritt bilden", und das würde das Sitzen noch schmerzhafter machen, als es ohnehin schon ist.