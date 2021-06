Quartararo zum Vierten: Als MotoGP-Leader nach Spielberg

Mit dem Sieg beim GP der Niederlande ist Fabio Quartararo am Sonntag als WM-Leader in die fünfwöchige Sommerpause der MotoGP abgebogen. Wenn es am 8. und 15. August mit den Österreich-Rennen in Spielberg vor möglicherweise erstmals in dieser Saison vollen Tribünen weitergeht, wird der vierfache Saisonsieger aus Frankreich 34 Punkte Vorsprung im Klassement verteidigen.

Teamkollege und Polesetter Maverick Viñales, dessen Wechsel von Yamaha zu Aprilia laut Medien kurz vor dem Vollzug stehen soll, wurde Zweiter vor Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki). KTM-Pilot Miguel Oliveira fuhr auf Platz fünf hinter dem besten Ducati-Fahrer Johann Zarco (WM-Zweiter).