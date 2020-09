Quarantäne statt Brüssel: Positiver Corona-Test bei Ivona Dadic

Groß war die Vorfreude auf eine Premiere, ebenso groß ist nun das Entsetzen bei der Nummer 1 der Siebenkampf-Weltbestenliste Ivona Dadic. Die Oberösterreicherin war am Donnerstagnachmittag auf dem Weg zum Flughafen und fiel aus allen Wolken, als sie über ihren positiven SARS-CoV-2-Test informiert wurde.

Eigentlich hätte es nur der von den Veranstaltern geforderte Routine-Test vor dem Start beim Diamond-League-Meeting in Brüssel sein sollen, wo Duelle im 100-Meter-Hürdenlauf und im Hochsprung geplant waren. „Ich habe am Mittwoch einen PCR-Test durchführen lassen und wurde heute Nachmittag über das positive Ergebnis informiert. Ich bin völlig symptomfrei, das Vorhandensein von COVID-19-Viren wurde aber festgestellt“, sagte Dadic erschüttert. Der gleichzeitig durchgeführte Test bei ihrem Trainer Philipp Unfried, mit dem sie in den letzten Tagen – nicht nur bei den Mehrkampf-Staatsmeisterschaften – laufend in Kontakt war, fiel negativ aus.

Freiwillige Selbstisolation vor dem Mehrkampf

Die 26-Jährige hat die Zeit nach den Einzel-Staatsmeisterschaften in der Südstadt durchgehend in Österreich verbracht und davon die letzten zehn Tage vor den Mehrkampf-Staatsmeisterschaften in Götzis in freiwillig gewählter Selbstisolation in St. Pölten. Diesen Schritt setzte sie bewusst, ohne Kontakt zu ihrem Freund, ihrer Familie und zu anderen Personen außer ihrem Trainerteam, um eine Infektion zu vermeiden und den Start in Götzis nicht zu gefährden. Umso überraschender ist nun der positive COVID-19-Test.

Am Freitagvormittag wird Ivona Dadic von der Gesundheitsbehörde neuerlich kontaktiert, um die weiteren Schritte zu besprechen. Klar ist: Statt Brüssel gibt es nun Quarantäne.