Pürstl: „Da haben Rache oder Revanche überhaupt nichts verloren“

Im Vorfeld des Treffens verteidigte allerdings Wiens oberster Polizist die Maßnahmen seiner Polizisten: „Da ist die Linie ganz klar: Wir schreiten hier entschieden ein, denn die Wienerinnen und Wiener haben überhaupt kein Verständnis für Hooligans, die haben kein Verständnis für Ausschreitungen.“ Wenn Gegenstände auf die Autobahn geworfen werden, „geht es um Gemeingefährdung“.

Die Anhaltung sei gerechtfertigt gewesen, so Pürstl. Sie habe so lange gedauert, weil viele bei der Identitätsfeststellung nicht kooperativ gewesen seien. Dass auch Frauen und Kinder zum Handkuss gekommen seien, bedauert er. Aber: „Es ist natürlich klar, wenn die Polizei Zwangsmaßnahmen setzt – und es war eine Zwangsmaßnahme – ist niemals auszuschließen, dass Unbeteiligte oder Unschuldige dabei sind.“

Was Pürstl auf jeden Fall zurückweist: Eine Revanche der Polizei wegen früherer „Aktionen“ der Rapid-Fans, wie in vielen Foren zu lesen war, sei das nicht gewesen: „Das Wort Revanche hat mit polizeilichem Handeln überhaupt nichts zu tun. Wir lassen uns ausschließlich von der Rechtsstaatlichkeit leiten. Da haben Rache oder Revanche überhaupt nichts verloren.“ Was beim Treffen mit Krammer auch angesprochen wird: Die Kritik der Vereinsführung an der Polizei. Die ärgert Pürstl: „Ich gehe auch nicht her und kommentiere den Spielverlauf oder gebe dem Trainer und dem Präsidenten Empfehlungen.“