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KURIER-Event

Österreich gegen Spanien im WM-Public-Viewing: Gemeinsam durch die 90 Minuten

800 Fans waren gekommen, um das Spiel zwischen Österreich und Spanien live zu sehen.
02.07.2026, 23:12

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Gegen den amtierenden Europameister war das ÖFB-Team klarer Außenseiter. Ausgegangen ist das Match 3:0 für Spanien, das die meiste Zeit überlegen war. Die österreichischen Fans haben jedenfalls bis zur letzten Minute angefeuert.

Schon ab 17 Uhr füllte sich die Location, ehe um 21 Uhr der Anpfiff des mit Spannung erwarteten Spiels erfolgte. Rund 800 Fußballbegeisterte verfolgten die 90 Minuten beim KURIER-Live-Public-Viewing im Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg. 

0:3-Niederlage gegen Spanien: Die WM ist für Österreich vorbei

Gute Atmosphäre

Partner des Abends waren die Raiffeisen Stadtbank Wien und Radio Rot-Weiß-Rot. Für passende Stadionatmosphäre sorgte eine acht mal drei Meter große LED-Wall sowie vier zusätzliche Großbildschirme. Auch abseits des Rasens wurde den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten: sieben Gastrostände mit Sushi, Pizza, Burgern, Barbecue, libanesischen Spezialitäten, Wiener Küche und süßen Köstlichkeiten. Dazu Bars, Fotobox, Torschusswand, Gaberlstation und auch ein XXL-Wuzzler. 

Eindrücke vom Live-Event sehen Sie in unserer Bildergalerie:

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WM-Spiel Österreich gegen Spanien

KURIER-Public-Viewing im Palais Freiluft

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