Österreich gegen Spanien im WM-Public-Viewing: Gemeinsam durch die 90 Minuten

Gegen den amtierenden Europameister war das ÖFB-Team klarer Außenseiter. Ausgegangen ist das Match 3:0 für Spanien, das die meiste Zeit überlegen war. Die österreichischen Fans haben jedenfalls bis zur letzten Minute angefeuert.

Schon ab 17 Uhr füllte sich die Location, ehe um 21 Uhr der Anpfiff des mit Spannung erwarteten Spiels erfolgte. Rund 800 Fußballbegeisterte verfolgten die 90 Minuten beim KURIER-Live-Public-Viewing im Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg.