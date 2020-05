Schröcksnadel spricht Klartext

"Seither hab’ ich mich nicht mehr eingemischt. Ich hab’ zwar Kontakt mit ihm, aber er muss jetzt Leistung bringen, das hat er ja seit Jänner nicht mehr gemacht. Ich an seiner Stelle würd’ einfach mal eine Zeitnahme aufstellen und etwas zeigen", sagt der Tiroler, der über die Ziele des 25-jährigen Olympia-Vierten von London rätselt: "Er ist ja viel mit seiner Freundin Karolina Pliskova unterwegs und macht mit ihr das Konditionstraining, vielleicht will er sich in diese Richtung orientieren." Die 22-jährige Tschechin ist die Nummer 32 der Tennis-Welt. Auch Lisa Chukwuma, der neuen Partnerin von Beachvolleyballerin Stefanie Schwaiger, droht mangels Resultaten das Aus.

Generell, sagt Schröcksnadel, "muss der Sommersport lernen, sich zu professionalisieren. Nur die Leistung darf zählen, nicht die guten Beziehungen. Wenn ich jetzt höre, dass manchen der Druck schon zu groß wird, damit sie im Projekt Rio bleiben können, frag’ ich mich, wie sie den Druck bei Olympia aushalten wollen."

Apropos Olympia: Nach dem Dopingfall Johannes Dürr bei den heurigen Winterspielen in Sotschi hatte der ÖSV-Boss ja gedroht, die Langläufer aus dem Verband auszuschließen. "Da war meine Emotion zu viel", räumte Schröcksnadel nun ein – die Langläufer bleiben drin, auch, weil sie die Basis für die Biathleten bilden. "Aber meine Bedingung war, dass sie sich neben den normalen Tests auch noch von der Nationalen Anti-Doping-Agentur testen lassen. Falls dann wieder einer auffliegen sollte, können wir wenigstens sagen, dass wir alles versucht haben. Auch wenn uns das 80.000 Euro zusätzlich pro Saison kostet."