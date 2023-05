Preprint-Studie schlägt Alarm: Die Rad-Stars werden immer dünner

Um dem entgegenzuwirken, wurden bei einigen Sportarten gewisse Maßnahmen eingeführt. "Zum Beispiel wurden in der Formel 1 Änderungen an den Berechnungen vorgenommen, die das Gewicht von Auto und Fahrer betreffen", erklärte Mitautor Michael Liebrenz. "Beim Skispringen wurde eine Regel eingeführt, nach der die Länge der Skier eines Athleten auf seinem BMI basiert. Im Rudern wurden Mindest-Richtlinien für den Körperfettanteil eingeführt." Im Gegensatz dazu gibt es im Radsport keine solche Regeln. "Diese mangelnde Regulierung könnte langfristig das Wohlbefinden der Radfahrer und das Image des Sports gefährden", schrieben die Forschenden in der Studie.

"Es ist an der Zeit, dass die führenden Gremien des Radsports proaktive Maßnahmen zum Schutz der Fahrer ergreifen", schrieben die Autorinnen und Autoren in der Studie.