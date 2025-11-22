Premiere in Wien: Das erste Länderspiel für die Rugby-Frauen

Die Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 in England brach alle bisherigen Rekorde. Mehr als 440.000 Tickets wurden verkauft, alleine 82.000 Fans sahen das Finale im Twickenham-Stadion in London, England holte mit einem 33:13 gegen Kanada den Titel.

Das erste Länderspiel der Frauen

Von diesen Dimension ist der Rugby-Sport in Österreich noch weit entfernt. Doch ein erster Schritt wird am Sonntag (23. November, 13 Uhr) gemacht. Österreichs Frauen bestreiten im BLZ Atzgersdorf gegen Tschechien das erste offizielle Länderspiel im "klassischen" Fünfzehner-Rugby (mit 15 Spielerinnen).