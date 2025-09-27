Spektakel in England: Wieso die Rugby-WM der Frauen Rekorde bricht

Die Rugby-Weltmeisterschaft der Frauen bricht alle bisherigen Rekorde – und das deutlich. 82.000 Zuschauer werden am Samstag (17 Uhr, Joyn) das ausverkaufte Twickenham Stadium in London füllen, wenn die Gastgeberinnen aus England im Finale auf Kanada treffen.

Einmalige Chance „Ein Endspiel bei einer Heim-WM zu bestreiten, ist vermutlich eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt“, sagte auf Sky Sarah Hunter, die ehemalige Teamkapitänin der „Red Roses“, die nun im Trainerstab des Teams arbeitet. „Und der Rekordbesuch könnte ein Gamechanger für den gesamten Sport sein. Man wird sehen, in welche Richtung sich Frauen-Rugby nun weiter entwickelt.“

Zuschauerströme Mit dem absoluten Zuschauerrekord für Frauen-Rugby endet die WM so, wie sie am 22. August begonnen hat: Die 42.723 Zuschauer am Eröffnungstag waren bereits ein Rekord für ein WM-Spiel der Frauen, England deklassierte die USA 69:7. 440.000 Karten wurden für das Turnier mit 16 Teams in Summe verkauft, das entspricht einer Auslastung von 94 Prozent und einer Verdreifachung der Zuschauerzahlen der letzten WM 2021 in Neuseeland.

