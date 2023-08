Positive Dopingprobe: Hausdurchsuchung bei deutschem Rad-Profi

Heßmann, der dem niederländischen Jumbo-Rennstall von Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard und Giro-Sieger Primoz Roglic angehört, wurde bei einer Trainingskontrolle am 14. Juni in Deutschland positiv auf ein verbotenes Diuretikum getestet. Die Mittel regen die Harnproduktion an und sorgen so für die Entwässerung des Körpers. Von seinem Team wurde er im August nach Bekanntwerden des Falls suspendiert. Heßmann droht eine Sperre von bis zu vier Jahren.