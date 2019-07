Polizei verwarnt French-Open-Champs

Das Ufer an der Alster. Ein herrlicher Schauplatz für Motive aller Art. Auch zwei regierende French-Open-Sieger kann man dort hinstellen. Kevin Krawietz und Andreas Mies sind seit Paris vielleicht keine Weltberühmtheiten, aber doch so irgendwas wie neue, kleine Popstars in Deutschland.

Der Polizei war’s egal.

Nach diversen Pressegesprächen ließ man die Doppel-Spezialisten am Rande des Hamburger Turniers Bälle in die Alster schlagen. Sah gut aus, zwei hiesigen Polizisten gefiel dies nicht ganz so gut. Die Aktion musste abgebrochen werden, die Daten der beiden Paris-Triumphatoren wurden aufgenommen. Da half keine Visitenkarte. „Sie können Weltmeister sein, hier wird jeder gleich behandelt“, erklärte ein Polizist. „Name und Adresse, bitte.“