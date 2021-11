Pöltl bei NBA-Niederlage der Spurs gegen die Lakers nur Zuschauer

Die San Antonio Spurs haben mit Zuschauer Jakob Pöltl in der National Basketball Association eine 106:114-Niederlage bei den Los Angeles Lakers kassiert. Der aus dem "Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll" der NBA entlassene Wiener saß am Sonntag (Ortszeit) im Staples Center in Straßenkleidung auf der Bank. Am Dienstag könnte Pöltl gegen die Los Angeles Clippers wieder zu sehen sein.

"Er könnte verfügbar sein", sagte Head Coach Gregg Popovich über den Center. Pöltl hat nun sechs Spiele verpasst und kaum Mannschaftstraining in den Beinen. Gegen die weiter ohne den verletzten LeBron James spielenden Lakers ging ein starker Mann unter dem Korb ab. Anthony Davis verbuchte bei LA 34 Zähler und 15 Rebounds. Bei den Spurs kam Dejounte Murray mit 22 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists auf ein "Triple-double".