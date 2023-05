Podestränge für Synchronschwimmerinnen bei Weltcup-Auftakt

Die zweifache EM-Dritte Vasiliki Alexandri hat beim Weltcup im Synchronschwimmen in Montpellier im Solo in der freien Kür Rang zwei und in der Technik Rang sechs belegt. Ihre Drillingsschwestern Anna-Maria und Eirini-Marina wurden im Technik-Teil Dritte, auf ein Antreten in der freien Kür verzichteten sie am Samstag wegen eben erst überstandenen Erkrankungen. Es war das erste Antreten des Trios seit vergangenem August bei der Rom-EM, wo sie einige Medaillen abgeräumt hatten.