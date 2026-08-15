Am Ende Sand im Getriebe: Beachvolleyballer Waller/Pristauz verpassten EM-Halbfinale

Das österreichische Duo Philipp Waller/Moritz Pristauz verpasste bei der Beachvolleyball-EM in Stare Jablonki (Polen) das Halbfinale. Die beiden 30-Jährigen unterlageng den französischen WM-Dritten Teo Rotar/Arnaud Gauthier-Rat im Viertelfinale knapp 1:2 (18,-18,-13).

Das vor dieser Saison neu formierte Team belegte damit den geteilten fünften Platz, zuvor hatten sie mit den Rängen vier und fünf auch schon bei Elite-Turnieren der ProTour aufgezeigt. Pristauz zog nach dem nur knapp verlorenen Viertelfinale ein positives Resümee: „Unterm Strich bin ich stolz darauf, wie wir als neues Team in dieser Saison konstant unsere Leistung abrufen. Das stimmt mich für die Zukunft sehr zuversichtlich. Der fünfte Platz kann sich jedenfalls sehen lassen“. Kommende Woche spielt das Duo das Elite-Turnier in Montreal.

Nach ihrem Aus in Polen bleibt Bronze von Pristauz mit Martin Ermacora 2019 die weiterhin letzte ÖVV-Medaille bei einer EM. Die hoch eingeschätzten Timo Hammarberg/Tim Berger waren diesmal im Achtelfinale ausgeschieden.