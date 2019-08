Pepo Puch: "Irgendwann werd’ ich mich nicht mehr bewegen können"

Umso bemerkenswerter, wie der zweifache Paralympicssieger in der Para-Dressur mit seinem Leben umgeht. Mit seiner Schweizer Frau und der gemeinsamen Tochter, die ebenfalls reiten, lebt er in der Nähe von Zürich.

„Die Schwarzenbachs sind eine starke, nette Reiterfamilie“, sagt der Rauchfangkehrermeister, der noch immer seinen Betrieb in seiner Heimat leitet. Jedoch: Seine Arbeit als gerichtlich beeideter Sachverständiger kann er seit seinem Unfall nicht mehr machen. „Ich bin nur noch der Bürohengst, aber diese Arbeit kann ich eigentlich von überall aus erledigen.“

Bei der letzten EM in Göteborg holte er Gold auf Fontainenoir, den Puch liebevoll den „ Neymar des Pferdesports“ nennt, „er ist ein wahnsinniges Sensiberl, er legt sich immer wieder hin und sagt aua, aua“.

Seit vergangenem Jahr macht Puch nun mit Sailor’s Blue gemeinsame Sache, und dieser Elfjährige – wie Fontainenoir ein Hannoveraner Rappwallach – ist das genaue Gegenteil. „Er beißt, er schlägt, er hat alle Unmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Und auch für die Zucht war er nicht wirklich zu gebrauchen. Aber zusammen sind wir ein gutes Team.“ Und das auch auf Reisen: „Er ist gern unterwegs, das sehe ich auch dank der Kamera, die wir im Lastwagen montiert haben.“

In Rotterdam geht es für das Duo nicht nur um Medaillen, sondern auch um die Qualifikation für die Paralympics im kommenden Sommer. Und natürlich geht es Teamplayer Puch darum, im kommenden Jahr in Tokio auch ein österreichisches Team am Start zu haben.

Dieses umfasst neben dem sechsfachen Europameister Julia Sciancalepore, Bernd Brugger und Michaela Kuntner, derzeit liegen sie in der Qualifikation an vierter Stelle. „Es ist kaum möglich, dass uns noch so viele Teams überholen, dass wir es nicht schaffen.“