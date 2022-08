"Peinlicher" EM-Abschluss für Österreich

Der Niederösterreicher Andreas Vojta hat am Schlussabend der European Championships in München im 10.000-m-Lauf in 29:56,71 Minuten den 22. und letzten Rang belegt. Vier Teilnehmer gaben auf. Der 33-Jährige hatte bei seinem ersten EM-Einsatz über die längste Stadiondistanz über zwei Minuten Rückstand auf den siegreichen Italiener Yemaneberhan Crippa.

Vojta entschuldigte sich bei den vielen Bekannten im Publikum für die aus seiner Sicht peinliche und unerklärliche Vorstellung. „Es tut mir leid, ich bin heute wirklich wie der erste Mensch gelaufen, das ist mir ein bisschen peinlich gerade. Ich muss mich bei jedem entschuldigen, das war eine Schande“, sagte Vojta im ORF-Interview. Er rätsle über die Ursache und könne sich die schlechte Leistung nicht erklären. „Meine Beine und Arme waren wie versteinert. Aber ein Rennen gibt man nicht auf.“ Der ehemalige Olympiateilnehmer wird künftig im Marathon antreten.