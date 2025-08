Paukenschlag im Sportministerium: Vizekanzler Babler baut um

Überraschender Personalwechsel im Sportministerium: Der bisherige Leiter der Sektion Sport, Philipp Trattner muss gehen. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und die für Sport zuständige Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) haben am Dienstag Sonja Schneeweiss mit der provisorischen Leitung der Sportsektion betraut, wie der Standard berichtet.

"Nach einer Zeit der Provisorien braucht die Sportsektion jetzt einen Neuanfang", hielt Schmidt fest. "Ich bedanke mich bei Philipp Trattner für seine Anstrengungen und die Zusammenarbeit in den letzten fünf Monaten. Die ausgewiesene Finanzexpertise von Sonja Schneeweiss wird uns dabei unterstützen, die Managementprozesse in der Sektion auf neue Füße zu stellen. Der Sportbereich im Ministerium ist schließlich für mehr als 200 Millionen Euro an Förderungen pro Jahr verantwortlich, die nicht nur ordnungsgemäß, sondern vor allem zielgerichtet und unbürokratisch vergeben werden müssen."