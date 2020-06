Paszek im Eastbourne-Finale

Am Ende strahlte sie. Wie lange hat man dieses Bild schon nicht gesehen, wie lange hat Tamira Paszek auf diesen Moment gewartet: Nach einem überraschenden 4:6-7:5-6:4-Sieg über die französische Weltranglisten-Neunte Marion Bartoli steht die 21-jährige Vorarlbergerin im Endspiel des Rasenturniers von Eastbourne (Gb). Über drei Stunden hatte sie für diesen Erfolg gearbeitet.

Drei Mal stand Paszek bereits in einem WTA-Finale, 2006 siegte sie in Portoroz, 2010 in Quebec, 2008 kam sie auf Bali ins Endspiel. Diese Turniere waren lange nicht so hoch prominent wie das Turnier in Eastbourne, das mit 637.000 Dollar dotiert ist. Außerdem waren dort fünf Top-Ten-Spielerinnen am Start. "Ich bin sehr glücklich, dass es endlich wieder klappt", sagt Paszek, die heuer zuvor erst zwei Matches gewonnen hatte und seit einem Monat vom Rumänen Andrej Pavel trainiert wird. Egal, ob sie das Finale gegen die deutsche Ranglisten-Achte Angelique Kerber gewinnt – sie fährt mit einer großen Portion Selbstvertrauen nach Wimbledon.