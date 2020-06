Paszek gewinnt das Eastbourne-Finale

Sie ist erst 21 Jahre jung, doch sie hat schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Gegenwärtig ist Tamira Paszek wieder ganz oben – am Samstag gewann sie das WTA-Turnier von Eastbourne, im Finale setzte sich die Vorarlbergerin gegen Angelique Kerber, die deutsche Nummer 8 der Welt, in drei Sätzen mit 5:7, 6:3 und 7:5 durch. Dritter Turniersieg nach Portoroz 2006 und Québec Ville 2010, erster Erfolg bei einem WTA-Premier-Bewerb – und erster Sieg mit dem neuen Trainer Andrei Pavel.

Schon im März hätte die Zusammenarbeit mit dem früheren rumänischen Tennis-Ass beginnen sollen, doch eine Rückenverletzung von Tamira Paszeks sensiblem Körper verzögerte den Start der neuen Zweierbeziehung. "In den ersten vier, fünf Monaten dieses Jahres hatte ich vier verschiedene Blessuren", bekannte die Dornbirnerin. Seit sie wieder fit ist, arbeitet sie bis zu sechs Stunden am Tag mit dem seit 1990 in Deutschland wohnenden Familienvater Pavel, "es macht riesig Spaß, er ist ein sehr guter Mann", sagt Paszek, die am Samstag die ersten Früchte erntete. Und das gerade zur rechten Zeit – denn demnächst fallen ihr 500 Punkte für das im vergangenen Jahr erreichte Viertelfinale von Wimbledon aus der Wertung, aus Eastbourne nimmt Tamira Paszek nun 470 Punkte mit.