Paris vor 20 Jahren: Das Ende eines Fräulein-Wunders

Ein Blick zurück macht schon ein bisserl sentimental. Zwanzig Jahre ist es her, dass sich Österreichs Damen in Paris herausragend schlugen. Und die österreichischen Journalisten hatten damals im Gegensatz zur Gegenwart mehr zu tun, um Österreichs Damen-Tennisszene zu beschrieben. Denn diese ist nicht mehr vorhanden.

Sylvia Plischke und Barbara Schwartz zogen völlig überraschend ins Viertelfinale ein. Ehe sie gestoppt wurden. Der KURIER titelte am 2. Juni 1999, also genau vor 20 Jahren: „Das Ende des Fräulen-Wunders.“ (So, als hätte man damals schon vieles erahnt.). Bitter war damals eben nur das Ende: Die Niederösterreicherin Barbara Schwartz wurde von der späteren Finalistin Martina Hingis unsanft gestoppt (2:6, 2:6), die Tirolerin Sylvia Plischke machte gegen Arantxa Sanchez zumindest zwei Games mehr (2:6, 4:6).