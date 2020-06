Paralympics: Vier besondere Schicksale

Der Londoner Olympiapark hat seine Pflicht erfüllt, nach der Abschlusszeremonie der Paralympics kehrt wieder der Alltag ein in der britischen Hauptstadt. Was bleibt, ist die Erinnerung an zwei grandiose Sportfeste innerhalb von sieben Wochen, die viele Momente des Jubels, aber auch der Tristesse gebracht haben.



Schlag nach bei den österreichischen Delegationen: 70 Sportler blieben ohne Olympia-Medaille, 32 paralympische Sportler feierten hingegen 13-mal. Leichtathlet Günther Matzinger holte Gold über 400 und 800 Meter inklusive Weltrekord, zudem siegte Pepo Puch im Dressurreiten, Walter Ablinger im Handbike – unterm Strich kamen 13 Medaillen zusammen, vier aus Gold, drei aus Silber, sechs aus Bronze.



Vor allem für Günther Matzinger gingen die Spiele mit einer Gänsehaut zu Ende, er trug bei der Abschlussfeier die österreichische Fahne. "Wahnsinn, wie die Spiele für mich gelaufen sind. Jetzt auch noch die Fahne zu tragen, ist das Schönste, das mir in meinem Leben passiert ist."



Neben diesem rot-weiß-roten Märchen in London gab es auch die anderen Geschichten, jene, die es wenn überhaupt zu Randnotizen geschafft haben, die aber einen zweiten Blick absolut wert sind. Der KURIER holt vier der 4200 Athleten der 14. Paralympischen Spiele vor den Vorhang.