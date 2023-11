10 Jahre nach Mord an Freundin: Pistorius soll freigelassen werden

Der frühere Spitzensportler Oscar Pistorius soll auf Bewährung freigelassen werden. Das teilte die südafrikanische Justizvollzugsbehörde am Freitag mit. Der wegen Totschlags verurteilte Pistorius soll demnach am 5. Jänner aus der Haft in der Hauptstadt Pretoria entlassen werden.